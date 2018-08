ROMA, OK DI GONALONS AL SIVIGLIA

16/08/2018

Il futuro di Maxime Gonalons si allontana da Roma. Dopo l'arrivo nella capitale di Nzonzi, i giallorossi sono tornati infatti a trattare col Siviglia per la cessione del francese. Il giocatore avrebbe già dato il suo via libero al trasferimento e Monchi starebbe parlando con gli andalusi per chiudere l'affare.