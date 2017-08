ROMA: NICOLA SANSONE E' UN'IPOTESI

15 agosto 2017

Naufragata la trattativa per portare a Roma Riyad Mahrez, i giallorossi sono alla ricerca di un attaccante esterno da regalare a Di Francesco. Potrebbe tornare di moda il nome di Nicola Sansone del Villarreal, già sotto la guida di Di Francesco al Sassuolo. L'arrivo imminente di Bacca in Spagna gli chiuderebbe ulteriormente lo spazio. La volontà di tornare in Italia per giocare con continuità e giocarsi le carte per la convocazione di Ventura potrebbe fare il resto. Nell'ultima stagione ha collezionato 9 gol in 42 presenze.