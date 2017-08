ROMA: NAINGGOLAN "RESTARE SCELTA GIUSTA PER ME E LA FAMIGLIA"

16 agosto 2017

"Ho 29 anni e ho pensato bene cosa fare e quale fosse la cosa migliore e giusta per me e per la mia famiglia, ovvero rimanere a Roma". Radja Nainggolan motiva così, in un'intervista a "CNN Sport", la sua decisione di restare alla Roma e rinnovare il contratto, nonostante le offerte, soprattutto all'estero.