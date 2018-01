ROMA: NAINGGOLAN "ABITUATO A VOCI, IO QUI STO BENE"

24 gennaio 2018

"Ogni giocatore la prende in maniera diversa, io sono sempre stato sereno". E' questa la replica del centrocampista della Roma Radja Nainggolan in merito alle voci di mercato che lo riguardano. "In passato, ogni anno, si e' parlato di me, ormai sono abituato e non ho altri pensieri perche', secondo me, finche' non c'e' scritto niente d'ufficiale non si puo' parlare. Quindi, interessi, scritte, siti, io sto qua e personalmente sto bene".