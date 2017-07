Roma-Nainggolan: a Trigoria via alla pratica-rinnovo

15 luglio 2017

E adesso si fa sul serio. La Roma vuole tenersi stretta Radja Nainggolan e nel tardo pomeriggio, a Trigoria, è cominciato il primo vertice per siglare il rinnovo del contratto del centrocampista che in mattinata ha sostenuto le visite mediche, e non ha voluto parlare del suo futuro. (C'è l'Inter molto interessata a lui, è risaputo). E' il primo passo verso una conclusione che -si presume- sarà positiva.