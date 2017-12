ROMA, MONCHI VUOLE SUBITO BADELJ

31 dicembre 2017

Ultimo giorno dell’anno, girone di andata finito e impazza già il calciomercato che da domani aprirà per la sessione invernale. Una delle più attive a caccia di rinforzi è la Roma di Eusebio Di Francesco a caccia di rinforzi per rilanciarsi all'inseguimento di Napoli e Juventus. Uno dei nomi più caldi in casa giallorossa resta quello di Milan Badelj, 28 anni, della Fiorentina. Il centrocampista a fine stagione potrebbe liberarsi a parametro zero ma il direttore sportivo Monchi sta spingendo per convincere la società viola a lasciar partire subito Badelj, destinazione Roma giallorossa.