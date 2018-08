ROMA, MONCHI: "VENDITA STROOTMAN DECISA INSIEME"

27/08/2018

"Strootman? Nessuno punta una pistola alla testa per obbligare qualcuno ad andarsene. E' una scelta che abbiamo fatto tutti. Chi va via dalla Roma lo fa anche perchè lo vuole". Prima dell'inizio della sfida contro l'Atalanta, il ds della Roma Monchi ha parlato della cessione del centrocampista olandese al Marsiglia. Strootman si sarebbe sfogato con i compagni per il trasferimento: "Mi hanno venduto".