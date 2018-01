ROMA, MONCHI SU ZIYECH

23 gennaio 2018

Con Dzeko ormai in direzione Chelsea, a Roma si studiano le opportunità di mercato per rimpiazzare il bosniaco. In particolare, stando al Corriere della Sera, Monchi avrebbe messo gli occhi su Hakim Ziyech. La valutazione del giocatore però attualmente si aggira intorno ai 20 milioni e non sembra alla portata delle casse giallorosse.