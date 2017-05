ROMA, MONCHI: "SPALLETTI? SPERO POSSA RESTARE"

3 maggio 2017

Nella conferenza stampa di presentazione, il nuovo direttore sportivo della Roma Monchi ha parlato anche di Luciano Spalletti: "Vi dico un segreto: uno dei motivi per cui sono venuto qui è stato per lavorare con Spalletti, un allenatore importante. Conservo la speranza che possa restare. Ma ora non possiamo distrarlo" ha detto.