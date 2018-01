ROMA, MONCHI: "SE ARRIVERANNO OFFERTE CONCRETE, LE VALUTEREMO"

20 gennaio 2018

Monchi, ds della Roma, ha fatto il punto sul mercato dei giallorossi e fatto chiarezza sulla situazione di Emerson, Dzeko e Nainggolan: "Sono troppi giorni che la Roma viene descritta come una socità in smobilitazione. Ho letto che staremmo cedendo giocatori a loro insaputa. Sono fatti lontani dalla realtà. Se arriveranno offerte concrete sarà mio dovere valutarle, come vengono valutate le mie quando contatto altri direttori sportivi. La Roma non va a caccia di offerte in giro per il mondo e non vuole ridimensionare la rosa. Il nostro obiettivo è sempre lo stesso: rinforzare la squadra. Un ds è sempre contento quando i nomi dei calciatori che sta seguendo non escono sui giornali. Ma non pensate che stiamo dormendo".