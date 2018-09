ROMA, MONCHI: "SALAH? CEDUTO A CAUSA DEL FAIR PLAY FINANZIARIO"

18/09/2018

In un'intervista rilasciata ad AS il direttore sportivo della Roma Monchi è tornato sulla cessione di Mohamed che, la scorsa stagione, ha trascinato il Liverpool in finale di Champions League: "Non c'era altro rimedio che venderlo. Per rispettare il Fair Play Finanziario dovevamo incassare il massimo possibile per rischiare sanzioni dalla UEFA. Il club era già sotto osservazione. Vendemmo anche Rudiger, Mario Rui e Paredes".