Roma, Monchi: "Per Mahrez non è cambiato nulla. Emre Mor? Interessante"

3 agosto 2017

" Mahrez ? Non è cambiato niente. Ma una squadra come la Roma non può pensare che il suo rendimento dipenda dall'arrivo di uno o di un altro esterno destro. La garanzia del rendimento è la squadra intera". Il ds giallorosso Monchi fa il punto sul mercato nel corso della presentazione di Pellegrini. " Emre Mor ? Non mi piace parlare dei nomi. Sono tutti interessanti e possibili obiettivi della Roma. Il rinnovo di Manolas ? Lui ha fiducia nella società".

"Non so se arriverà Mahrez o un altro giocatore, ma chiunque arriverà sarà in grado di aggiungere qualità a una squadra già magnifica", ha proseguito Monchi parlando della trattativa per l'attaccante del Leicester. "Cosa cerchiamo? Più che il piede, ci interessa il profilo. Serve un esterno che non giochi solo sulla linea laterale, ma che si accentri. Serve un mancino perché viene più naturale ai mancini accentrarsi, ma potrebbe essere anche un esterno che sia destro ma che abbia questa tendenza". Sul possibile rinnovo di Manolas: "Ho parlato con Kostas - ha concluso lo spagnolo - i tempi li detterà il club, in ogni caso lui ha fiducia nel club, i tempi li detta la società ma con una fiducia reciproca".