ROMA, MONCHI PENSA A MARCELINO PER LA PANCHINA

25 aprile 2017

Che il futuro di Spalletti sia in bilico e probabilmente lontano da Roma, è questione nota da tempo. Per questo, il nuovo direttore sportivo giallorosso Monchi è al lavoro per cercare il successore in panchina. Per il Corriere della Sera, il primo nome sulla lista del dirigente spagnolo è quello di Marcelino, ex allenatore del Villarreal e già finito, lo scorso novembre, nel mirino dell'Inter che all'epoca doveva era alla caccia del sostituto di De Boer.