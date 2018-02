ROMA, MONCHI: "FATTO IL MERCATO CHE DOVEVAMO FARE"

1 febbraio 2018

"Abbiamo fatto le operazioni in uscita che dovevamo fare". Così Monchi, in occasione della presentazione di Jonathan Silva, ha commentato il calciomercato della Roma. "E' uscito Castan in prestito, Moreno e Emerson definitivi, Nura in prestito. E' arrivato Jonathan in prestito. I quattro giocatori partiti non hanno giocato molto, sono convinto che abbiamo fatto il mercati di cui la società aveva bisogno, si poteva fare meglio ma abbiamo seguito la linea che ci eravamo imposti. Una volta capito e conosciuto la società, per me è più facile lavorare. Ma sono convinto di dover migliorare per continuare il percorso della Roma, ma anche che i nove mesi qui mi abbiano aiutato".