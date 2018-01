ROMA, MONCHI: "DZEKO? NON E' CAMBIATO NULLA"

28 gennaio 2018

Il ds della Roma, Monchi, ha fatto il punto sul futuro di Dzeko. “Di Francesco ha dichiarato che non si aspettava la trattativa per Dzeko? Le trattative ci sono sempre quando il mercato è aperto, fa parte del gioco. Noi ci confrontiamo quotidianamente con il mister e siamo contenti del suo lavoro. Su Dzeko non ci sono aggiornamenti: siamo contenti che oggi lui sia qui e che giochi, per il resto non è cambiato nulla", ha detto a Premium Sport.