ROMA, MONCHI: "DZEKO? LAVORIAMO PER IL BENE DEL CLUB"

21 gennaio 2018

Il direttore sportivo della Roma Monchi è intervenuto a Premium Sport poco prima dell'inizio della sfida contro l'Inter. "Dzeko? Già in conferenza ho spiegato cosa sta succedendo. La cosa più importante è la gara di oggi, poi quello che succederà sarà sempre per il bene della società e della squadra. Vogliamo rinforzare la squadra. Comunque non sto cercando qualcuno per sostituirlo ma valuto profili per il presente e per il futuro".