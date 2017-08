ROMA, MONCHI: "MANOLAS RESTA, MI PIACE CUADRADO"

20 agosto 2017

Parla prima della sfida con l'Atalanta il direttore sportivo Monchi: “Per me un piacere lavorare con Totti. Mahrez credo che abbiamo parlato troppo di lui. Oggi è un giorno importante per il campionato. Parliamo dei giocatori che sono qui. Restano 11 giorni e stiamo lavorando per trovare il giocatore o i giocatori per migliore la rosa. Manolas resta con noi, lavoriamo per prendere giocatori non per cederli. Cuadrado mi piace come tutti buoni giocatori”.