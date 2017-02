ROMA, MOLTE SQUADRE INTERESSATE A VAINQUEUR

14 febbraio 2017

Secondo quanto riporta France Football, la Roma starebbe ricevendo molte manifestazioni di interesse da società francesi per William Vainqueur, ora in prestito al Marsiglia. Sarebbe proprio la permanenza definitiva all'OM l'obiettivo dell'ex giallorosso portato in Italia la scorsa stagione da Rudy Garcia, tecnico poi ritrovato proprio in biancoceleste.