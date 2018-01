Roma, missione a Londra: servirà cedere un big tra Strootman e Nainggolan

11 gennaio 2018

Proprio in queste ore Monchi è volato a Londra per fare il punto delle possibili trattative con il presidente Pallotta, anch'egli presente nella capitale inglese per assistere alla partita Nba dei suoi Boston Celtics contro i Philadelphia 76ers. L'input è sempre quello: per comprare bisogna prima cedere, e un "colpo in uscita" da 40 milioni circa va realizzato entro la fine di giugno. Difficilmente vi sarà un'accelerazione a gennaio, ma si arriverà preparati al mercato estivo. Il calciatore più vicino all'addio al momento è sicuramente Kevin Strootman, che ha una clausola da 45 milioni: Liverpool e Marsiglia (dove allena Rudi Garcia) sono vigili. Delicata la posizione di Radja Nainggolan: punito da Di Francesco per il suo pazzo Capodanno, ma ora perdonato. Oggi il belga, di fronte a un'offerta davvero convincente (intorno ai 50 milioni) sarebbe sul piede di partenza.



Il Psg, invece, recentemente ha preso informazioni su Allison. Il portiere brasiliano piace al club parigino tanto quanto Gigio Donnarumma, ma la Roma non ha la minima intenzione di privcarsene dopo averci puntato con decisione lo scorso anno, quando senza troppa sofferenza si era deciso di non provare a trattenere Wojciech Szczęsny a Trigoria. In Premier, e alla Juve, piace tanto anche Lorenzo Pellegrini: 21 anni e una carriera davanti a sé. Proprio per questo, Monchi è pronto a resistere a qualsiasi offerta. Difficile pensare anche che sui tavoli delle trattative in uscite possa finire Alessandro Florenzi. Quando De Rossi lascerà Trigoria, la fascia di capitano passerà stabilmente a lui.





NAINGGOLAN-STROOTMAN, QUALE LA CESSIONE PIU' DOLOROSA? VOTA