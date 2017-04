ROMA, MASSARA: "NON VENDIAMO MANOLAS"

9 aprile 2017

Il ds della Roma, Frederic Massara, ha rassicurato i tifosi su Manolas. "Quante possibilità ci sono che Manolas resti a Roma? In questo momento tante perché vogliamo una squadra competitiva. Poi ci sono i vincoli e le norme del fair play finanziario che ti impongono di fare delle attente valutazioni ma in questo momento non abbiamo nessuna necessità di vendere Manolas", ha detto a Premium Sport.