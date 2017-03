ROMA, MANOLAS: "IL MIO FUTURO LO SA SOLO DIO"

30 marzo 2017

Kostas Manolas parla di un futuro che sembra lontano dalla Roma e chiarisce: "Mi hanno accostato a tutte le big europee. Ma quale sarà il mio lo sa solo Dio. Devo far solo bene alla Roma. Mi sento sostenuto dai tifosi e darò sempre il 110% per questa squadra. Ho due anni di contratto. Io non ho mai detto che Nianggolan deve andare via dalla Roma. La scelta è sua".