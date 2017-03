Roma, Manolas: "Mio futuro lo conosce solo Dio"

30 marzo 2017

Torna a parlare di un futuro che sembra lontano dalla Roma Kostas Manolas : "Mi hanno accostato a tutte le big europee dal Manchester al Real Madrid, ma solo Dio conosce il mio futuro. Io ho due anni contratto con la Roma. Devo far solo bene in maglia giallorossa. Mi sento sostenuto dai tifosi. Darò sempre il 110% per questa squadra. Io non ho mai detto che Nianggolan deve andare via. La scelta è solo sua".

Manolas ai microfoni di Sky parla anche del derby di Coppa Italia con la Lazio del 4 aprile, quando, dopo la sconfitta 2-0 dell'andata, servirà un'impresa: "Contro il Lione meritavamo di passare, se la palla non entra non si può mai dire, se facciamo la stessa partita ce la possiamo fare. In campionato arriviamo bene alla sfida con l'Empoli. E' una partita solo da vincere. Non giocano male ma stanno in fondo alla classifica. Noi dobbiamo essere concentrati e vincere. Ho un ricordo bruttissimo della sfida al Castellani mi sono spaccato il naso e non abbiamo vinto".