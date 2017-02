ROMA: MANCINI SE PARTE SPALLETTI

25 febbraio 2017

Secondo quanto riferisce Rai Sport, la Roma starebbe già passando al vaglio diversi nomi per sostituire Luciano Spalletti, nel caso in cui il tecnico di Certaldo decidesse di lasciare il club giallorosso. In cima alla lista c'è Roberto Mancini, che negli scorsi giorni ha rifiutato la panchina del Leicester.