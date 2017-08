ROMA-LEICESTER, SALTATA LA TRATTATIVA PER MAHREZ

15 agosto 2017

Niente da far per Mahrez. La trattativa tra la Roma e il Leicester è saltata: si attendeva infatti per oggi una risposta definitiva del club inglese all proposta dei giallorossi, fermi all'offerta di 35 mln e non disposti a salire oltre. Risposta negativa che ha dunque fatto tramontare la possibilità di una fumata bianca.