ROMA, LA JUVE PENSA A PELLEGRINI

22 dicembre 2017

La Roma deve affrettarsi a risolvere la questione Luca Pellegrini: il talento della Primavera, cresciuto nelle giovanili giallorosse, ha il contratto in scadenza a giugno e secondo La Gazzetta dello Sport la Juve avrebbe già messo gli occhi su di lui. Pellegrini, assistito da Mino Raiola, ha 18 anni ed è un esterno di sinistra in grado di ricoprire tutte e tre le zone del campo in stile Florenzi, dalla difesa all'attacco.