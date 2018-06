ROMA, L’AGENTE DI MANOLAS: “NESSUNA TRATTATIVA CON IL MARSIGLIA”

3 giugno 2018

I tifosi della Roma posso tirare un sospiro di sollievo. Evangelopoulos, agente di Manolas, ha parlato delle insistenti voci su una presunta offerta del Marsiglia per il difensore: “Non mi risulta alcun interesse del Marsiglia, sicuramente non ci sono stati contatti. Manolas è stato accostato a molti club in Europa, come però è normale che sia visto che si tratta di un ottimo giocatore e perché il mercato estivo è alle porte”.