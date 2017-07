ROMA, KOLAROV A UN PASSO

21 luglio 2017

Se tutte le strade portano a Roma, per Aleksandar Kolarov si tratta di un ritorno. E pure sulla sponda opposta del Tevere: la Roma, infatti, ha praticamente trovato l'accordo con il Manchester City per l'acquisto del terzino serbo sulla base di 6 milioni. Per Monchi si tratta di un affare più economico rispetto a Barreca (che il Torino non vuole mollare): per il 31enne ex Lazio è pronto un triennale. A breve dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale.