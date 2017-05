ROMA: KALINIC E LEMINA

17 maggio 2017

Ormai perso Kessié, la Roma sta cercando un nome per il centrocampo. E, oltre a Jankto, è spuntato anche quello di Mario Lemina, rimasto nell'ombra quest'anno alla Juve e desideroso di giocare di più. Il francese piace a Monchi, che vorrebbe inserire un elemento giovane e di talento in un reparto che potrebbe perdere Strootman e De Rossi e che ha in Florenzi un punto interrogativo viste le sue condizioni fisiche. Ma non è tutto. Perché da Firenze arriva la voce di un interessamento per Paulo Sousa, che potrebbe portare in dote anche Nikola Kalinic.