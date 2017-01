ROMA, IN SETTIMANA ULTIMATUM A FEGHOULI

16 gennaio 2017

La Roma non molla Soufiane Feghouli. Secondo quanto scrive il quotidiano romano Il Messaggero, in settimana la società giallorossa proverà per l'ultima volta a chiudere per l'algerino del West Ham. Se non dovesse andare in porto l'affare, le alternative sono rappresentate da Musonda (Chelsea), N'Koudou (Tottenham) e Jesè (Psg).