ROMA, IN QUATTRO SU MUNIR

20 agosto 2017

Non c'è solo la Roma, sulle tracce di Munir, esterno d'attacco del Barcellona che non rientra nei piani del tecnico Valverde. Secondo il Mundo Deportivo, ci sono altri quattro club interessati allo spagnolo di origini marocchine. Si tratta di Deportivo La Coruna ed Alaves, da tempo in trattative con il Barça, e degli inglesi del Crystal Palace. Poi, secondo il giornale sportivo di Barcellona, c'è anche la Sampdoria, e qui il discorso s'intreccia con la Roma, visto che l'esterno blaugrana è un obiettivo anche del ds dei giallorossi Monchi.