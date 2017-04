ROMA, IN CORSA ANCHE BLANC

22 aprile 2017

C’è anche il nome di Laurent Blanc tra i pretendenti per la panchina della Roma per la prossima estate. L’ex ct della Francia è attualmente svincolato mentre, in merito al suo futuro, l’agente Jean-Pierre Bernes a Canal + ha dichiarato: “Laurent aveva bisogno di prendersi un anno sabbatico e l'ha fatto, ora è pronto a ripartire. La sua priorità è fare un'esperienza all'estero".