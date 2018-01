ROMA, IN ARRIVO IL LATERALE: ECCO A. VIDAL

24 gennaio 2018

Continuano i movimenti di mercato in casa Roma. Il ds Monchi sta chiudendo per la cessione di Dzeko ed Emerson al Chelsea, ma sta cercando anche di rinforzare la rosa di Di Francesco ed è in trattativa con il Barcellona per Aleix Vidal. L'esterno destro può ricoprire tutta la fascia e può arrivare in prestito con obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e i 10 milioni. Tra Monchi e il terzino spagnolo c'è un rapporto speciale visto che è stato proprio il ds a scoprirlo e portarlo al Siviglia prima di venderlo a Barcellona per 17 milioni nel 2017.