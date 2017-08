Roma, il Leicester dice no ai 35 mln per Mahrez: trattativa saltata

15 agosto 2017

Nulla da fare, il Leicester ha detto no: il club inglese ha rifiutato l'offerta della Roma per Riyad Mahrez. Oggi scadeva l'ultimatum giallorosso e la fumata è stata nera, visto che i 35 milioni offerti dal ds Monchi non sono stati ritenuti sufficienti. A questo punto la trattativa per l'attaccante algerino, a meno di clamorose sorprese, può considerarsi chiusa, nonostante lo stesso Mahrez abbia raggiunto da più di un mese l'accordo con la Roma. Accordo che evidentemente non è servito a nulla visto il rifiuto della proprietà del club britannico.



A questo punto, la dirigenza romanista - che oggi è rimasta a Trigoria per discutere proprio le strategie future - si vede costretta a rivolgere altrove le proprie attenzione. Sul tavolo restano i nomi di Cuadrado, ma la Juve potrebbe cederlo solo in caso di arrivo di Keita, quello di Lucas Vazquez, che ha chiesto al Real di essere ceduto, e non ultimo anmche quello di Berardi. La valutazione fatta dal Sassuolo, pèerò, è considerata troppo elevata: i 45 milioni richiesti dagli emiliani hanno di molto raffreddato l'interesse giallorosso.