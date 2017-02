ROMA: IL CHELSEA APRE AL PRESTITO DI ZOUMA

26 febbraio 2017

In vista di un'eventuale cessione di Kostas Manolas, la Roma sta pensando di puntare su Kurt Zouma. Il Chelsea avrebbe dato il via libera alla cessione in prestito del difensore francese nella prossima stagione ma non è escluso che il giocatore chieda addirittura il trasferimento a titolo definitivo. Lo scrive il quotidiano inglese Daily Express.