ROMA, IL BRIGHTON SEGUE SKORUPSKI E BRUNO PERES

15 gennaio 2018

Il futuro di Skorupski sembra essere sempre più lontano dalla Roma. La prossima tappa della carriera per il portiere ex Empoli potrebbe essere in Inghilterra: alla corte del Crystal Palace oramai nota da tempo – riporta Tuttosport – si è aggiunta quella del Brighton che ha messo nel mirino anche Bruno Peres. Per il terzino, già seguito da Galatasaray e Benfica, l’approdo in Premier rappresenterebbe la prima scelta.