ROMA, IL BASILEA NON RISCATTA DOUMBIA

11 marzo 2017

Seydou Doumbia non si è guadagnato la fiducia del Basilea nonostante 13 gol in 23 partite. Secondo il quotidiano svizzero Blick, il club elvetico non sarebbe disposto a esercitare il diritto di riscatto, fissato a 6 milioni di euro, per l’attaccante ivoriano. Così, al termine della stagione, Doumbia potrebbe tornare alla Roma.