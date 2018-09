ROMA, IL BARCELLONA PUNTA MONCHI

16/09/2018

Non è scontata la permanenza a Roma di Monchi. Il ds giallorosso, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, sarebbe nel mirino del Barcellona, intenzionato a far ripartire un nuovo ciclo. Monchi ha un contratto fino al 2021 e la stima del presidente James Pallotta che lo ha difeso dalle critiche per l'ultimo mercato, ma l'ipotesi di un ritorno prestigioso in Spagna potrebbe influire.