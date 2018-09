Roma, il Barcellona pensa ancora a Monchi

16/09/2018

Il metodo Monchi , che tanti risultati ha prodotto a Siviglia e che ha stregato James Pallotta tanto da farne un punto cardine della Roma , piace anche dalle parti di Barcellona . Il ds giallorosso è tentato dall'ipotesi di lavorare in un club tanto prestigioso e di tornare in Spagna ma è completamente immerso nel progetto Roma, con cui ha un contratto fino al 2021 , e la stessa società vuole trattenerlo a tutti i costi.

La situazione è spiegata dal Corriere dello Sport, che riprende voci insistenti da Barcellona (le prime indiscrezioni risalgono allo scorso maggio): la spina dorsale della squadra di Valverde - Messi, Suarez, Piqué, Busquets - ha superato la fatidica soglia dei 30 anni e ora serve ragionare in prospettiva, con uno come Monchi la caccia a giovani talenti andrebbe quasi a colpo sicuro viste le disponibilità finanziarie blaugrana.



Ma la Roma, Pallotta in primis che lo reputa un genio, non vuole sentire ragioni: a Trigoria il ds si trova bene, ha quei poteri e quelle libertà necessarie per svolgere al meglio il suo lavoro che altrove non sarebbero scontati e proprio ad inizio stagione aveva affermato di voler vincere qualche trofeo prima di pensare ad un eventuale addio. Il Barcellona è una comprensibile tentazione ma la sensazione è che quello blaugrana rimarrà un sogno.