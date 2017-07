ROMA, IL BARÇA RIFIUTA 25 MILIONI PER MUNIR

25 luglio 2017

La Roma si muove per trovare un'alternativa a Mahrez, nel caso fallisse l'assalto al Leicester. Secondo quanto riporta il quotidiano "Sport", il direttore sportivo Monchi avrebbe fatto un'offerta al Barcellona per Munir: 25 milioni per la punta di 21 anni, reduce da una discreta stagione al Valencia, dove in prestito ha disputato 36 partite segnando 7 reti. Non è considerato incedibile dai catalani, ma i soldi proposti da Monchi sono stati considerati troppo pochi.