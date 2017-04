ROMA, IDEA SARRI PER IL DOPO SPALLETTI

19 aprile 2017

Acque agitate in casa Roma sul fronte allenatore. Con Spalletti in uscita, negli ultimi giorni i dirigenti giallorossi stanno pianificando le mosse per decidere a chi affidare la squadra la prossima stagione. Monchi sponsorizza Emery, ma, stando a Tuttosport, c'è anche una pista che porta a Maurizio Sarri. Un'operazione che costerebbe ai giallorossi almeno 8 milioni di euro.