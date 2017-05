ROMA, IDEA EMERY PER LA PANCHINA

3 maggio 2017

Il futuro di Luciano Spalletti resta di difficile comprensione. Probabile comunque l'addio a fine stagione tra il tecnico e la Roma. La società giallorossa, a questo punto, si guarda attorno e il ds Monchi avrebbe un nome in cima alla lista: Unay Emery, ex Siviglia che quest'anno al Psg ha trovato qualche difficoltà e non è detto possa restare a Parigi.