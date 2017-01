Roma: Grenier è ufficiale

28 gennaio 2017

La Roma ha ufficializzato Clement Grenier, il nuovo centrocampista di Spalletti che arriva dal Lione con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni. Il francese è arrivato prima delle 8 a Villa Stuart, da dove è uscito intorno alle 12.30. "Forza Roma" le uniche parole pronunciate dal giocatore, che ha indossato la maglia della Roma per le foto di rito. Defrel: nessun accordo con il Sassuolo.

IL SASSUOLO DICE NO

Fumata nera infatti dall'ultimo incontro avvenuto in mattinata a Milano tra il dg della Roma Baldissoni e il ds Massara e i dirigenti neroverdi. Domanda e offerta sono troppo distanti: i giallorossi hanno messo sul piatto della bilancia 16 milioni, il Sassuolo ne voleva 25. E la conferma è arrivata dall'amministratore delegato neroverde Giovanni Carnevali: "Abbiamo incontrato la Roma. - ha rivelato Carnevali - e ci hanno chiesto Defrel e Pellegrini, ma non se ne farà nulla". Un vero muro dunque per il club giallorosso, che a pochi giorni dalla fine del calciomercato invernale, dovrà virare su altri obiettivi.