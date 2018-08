ROMA, GONALONS AL SIVIGLIA: PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

18/08/2018

Ormai fatta per Gonalons dalla Roma al Siviglia: come riporta l’agenzia spagnola Efe, è tutto fatto per il suo trasferimento in Andalusia. L’ex Lione non partirà in prestito secco, come ipotizzato in un primo momento, ma con diritto di riscatto in favore del Siviglia. Partenza per Siviglia già oggi, con conseguenti visite mediche.