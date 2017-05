ROMA, GANDINI: "TOTTI RESTA CON UN'ALTRA VESTE"

7 maggio 2017

Il dirigente della Roma Umberto Gandini ha parlato a Premium Sport del futuro di Totti: ""E' un personaggio unico, anche il modo in cui gestisce le sue cose può non essere condiviso, magari fa altre cose invece di quelle che ci si aspetta. Monchi ha portato sul tavolo tutto ciò che noi sapevamo, una conferma dei contratti. Adesso Totti fa parte della Roma fino al 30 giugno, dopo continuerà a far parte della Roma in un'altra veste".