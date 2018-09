ROMA, DZEKO VUOLE IL RINNOVO

11/09/2018

Edin Dzeko vuole rimanere alla Roma. L'attaccante bosniaco, in scadenza nel giugno 2020 con i giallorossi, secondo gazzetta.it sta discutendo il rinnovo di contratto per un'ulteriore stagione, fino al 2021, per spalmare l’ingaggio da oltre 4 milioni di euro l’anno. L'ex Wolfsburg e Manchester City, dunque, giocherà ancora a lungo in Serie A.