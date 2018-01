ROMA, DZEKO SI ALLENA: MANCA L'ACCORDO TRA CHELSEA E GIOCATORE

25 gennaio 2018

Dopo il gol con la Sampdoria Edin Dzeko è tornato a Roma e questo pomeriggio si allenerà regolarmente con i compagni a Trigoria. Intanto va avanti la trattativa tra il Chelsea e il giocatore. I Blues sono pronti a versare nelle casse giallorosse 30 milioni ma resta da trovare l'intesa con l'attaccante bosniaco che vorrebbe firmare un contratto fino al 2020 (lo stesso che attualmente lo lega alla Roma) mentre i Blues hanno remore a far firmare pluriennali a chi è over 30. Di Francesco si terrebbe ben stretto il giocatore come dichiarato dopo la gara con la Samp: il tecnico ha detto che il giocatore è a completa disposizione nonostante le voci di mercato e ha dichiarato che fino a quando lo avrà a disposizione lo farà giocare.