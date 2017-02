ROMA: DS MASSARA "KESSIE? L'ATALANTA SE LO TIENE STRETTO"

7 febbraio 2017

"Futuro giallorosso per Kessie? Non è così. E' un giocatore forte ma è dell'Atalanta che se lo vuole tenere stretto. La Roma, come molti grandi club hanno messo gli occhi su di lui perché è un calciatore forte". Parole del ds della Roma Massara a Premium Sport prima di Roma-Fiorentina.