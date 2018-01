ROMA, DOPPIA TRATTATIVA CON LA SAMP PER BERESZYNSKI E TORREIRA

12 gennaio 2018

Pochi acquisti ma mirati: la Roma non intende stravolgere l’organico attuale sul mercato di gennaio, ma proverà a rinforzare la squadra in un momento di difficoltà. La priorità resta quella di portare alla corte di Di Francesco un terzino e – secondo quanto riportato dal Corriere della Sport – l’ultimo nome apparso sulla lista dei possibili candidati sarebbe quello di Bereszynski, l’esterno della Sampdoria che un anno fa debuttò proprio contro la Roma. Con i blucerchiati le porte sarebbero aperte anche per una trattativa riguardante Torreira, ma in prospettiva futura e con la valutazione di oltre 30 milioni di euro da limare.