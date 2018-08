ROMA, DI FRANCESCO: "STROOTMAN? C'E' UNA TRATTATIVA IN CORSO"

26/08/2018

"Strootman? C'è una trattativa in corso e devo valutare se convocarlo". Il possibile trasferimento dell'olandese al Marsiglia agita la vigilia della sfida della Roma contro l'Atalanta. Di Francesco: "C'e' una trattativa concreta in corso per la sua cessione, è inutile stare qui a nascondere le cose. Con il giocatore ancora non ho parlato e lo farò per la prima volta oggi pomeriggio. Sapete come la penso, è già successo con Dzeko. Finché è un giocatore della Roma lo ritengo tale. E' chiaro che bisognerà capire anche il suo stato psicologico. Di certo per me viene sempre prima la Roma e poi il singolo. Anche se si tratta di un giocatore forte come Strootman".