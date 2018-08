ROMA, DI FRANCESCO: "POTREBBE USCIRE ANCORA QUALCUNO"

18/08/2018

"Organico migliorato? Lo vedremo con il tempo, dirlo adesso è inopportuno. Sono andati via calciatori importanti, sono saltati alcuni affari per alcuni elementi che avremmo voluto ma sono soddisfatto. Potrebbe uscire ancora qualcuno, ne abbiamo veramente tanti". Lo ha detto il tecnico della Roma Di Francesco alla vigilia dell'esordio in campionato contro il Torino.